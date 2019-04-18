Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде предложили наложить эмбарго на экспорт сырья в Россию 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Р-Спорт
Депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что правительство страны должно наложить эмбарго на экспорт сырья в РФ в ответ на запрет Москвы на экспорт сырой нефти и ряда видов нефтепродуктов на Украину.
Ранее в четверг Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины, который расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В частности, с 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена, из РФ на Украину запрещен полностью.
"Считаю, что украинская власть должна безотлагательно и жестко реагировать! Как минимум ввести адекватные меры: эмбарго на экспорт сырья в РФ и на импорт готовой продукции из РФ (по крайней мере той, что производится или может производиться на Украине)", — написал Ляшко на странице в Facebook.
Также Ляшко заявил, что украинский парламент должен вернуться к рассмотрению законопроекта о национализации имущества РФ.
"Когда тебя бьют под дых — надо не вторую щеку подставлять, а ударить в ответ, потом еще раз, потом еще раз сильнее", — заявил лидер партии.
Последние новости
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Зверь, который специально выслеживает человека, чтобы его съесть Умер корреспондент Первого канала
Комментарии
В мире , Украина , Олег Ляшко , Правительство Украины , Верховная Рада , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий поворот: Зеленский не придет на дебаты21
Поседела от горя: фото матери Началовой взволновало Сеть
Молчание прервано: «исчезнувший» Норкин объявился51
«Удастся ли?»: друг раскрывает тайны Зеленского38
Полный запрет: Зеленский готовит «черный список» для РФ609
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение