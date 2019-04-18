Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре

Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю "зелёную кнопку", — сказала политик, выразив поддержку шоумену в интервью телеканалу «Наш».

Она также рассказала, что ей придётся голосовать в следственном изоляторе , так как там находится её паспорт.

Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта. Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Пётр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.

Как писал News.ru, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об изменении избирательного законодательства. Соответствующий документ на рассмотрение парламентариев внесла освобождённая накануне из-под стражи депутат Надежда Савченко.