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Савченко решила поддержать Зеленского во втором туре 

News.ru 1 час назад
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой депутата Верховной Рады Надежды Савченко.
Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю "зелёную кнопку", — сказала политик, выразив поддержку шоумену в интервью телеканалу «Наш».
Она также рассказала, что ей придётся голосовать в следственном изоляторе, так как там находится её паспорт.
Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта. Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Пётр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
Как писал News.ru, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об изменении избирательного законодательства. Соответствующий документ на рассмотрение парламентариев внесла освобождённая накануне из-под стражи депутат Надежда Савченко.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , ФСИН , Верховная Рада
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