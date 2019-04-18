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Мюллер заподозрил ГРУ в хищении данных с сервера американской Демпартии 

Р-Спорт 48 минут назад
Фото: Reuters
В докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера утверждается, что сотрудники ГРУ РФ в 2016 году могли похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии США, содержащих тысячи писем и документов.
Минюст США в четверг опубликовал на своем сайте отредактированную версию доклада Мюллера.
"ГРУ, по-видимому, сжало и перенесло 70 гигабайт информации с этого файлового сервера", — написано в докладе.
"ГРУ также украло документы с сервера Национального комитета Демократической партии вскоре после того, как получило доступ. 22 апреля 2016 года ГРУ скопировало файлы с сервера Национального комитета Демократической партии на компьютеры ГРУ. Похищенные документы включали компрометирующую информацию на кандидата (Дональда — ред.) Трампа", — утверждается в докладе.
"Сотрудники отделения 26165, по-видимому, похитили тысячи электронных писем и приложений, которые позднее были опубликованы WikiLeaks в 2016 году", — написано в докладе спецпрокурора.
Мюллер с мая 2017 года вел расследование так называемого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, расследовались подозрения в "сговоре" Дональда Трампа и его избирательного штаба с властями РФ, а также то, мешал ли президент этому расследованию.
Российские власти категорически отрицают причастность к вмешательству в выборы в США или какой-то сговор с Трампом.
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Комментарии3
В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ГРУ , Wikileaks , Министерство юстиции США
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