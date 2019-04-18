Мюллер заподозрил ГРУ в хищении данных с сервера американской Демпартии

Минюст США в четверг опубликовал на своем сайте отредактированную версию доклада Мюллера.

"ГРУ, по-видимому, сжало и перенесло 70 гигабайт информации с этого файлового сервера", — написано в докладе.

"ГРУ также украло документы с сервера Национального комитета Демократической партии вскоре после того, как получило доступ. 22 апреля 2016 года ГРУ скопировало файлы с сервера Национального комитета Демократической партии на компьютеры ГРУ. Похищенные документы включали компрометирующую информацию на кандидата (Дональда — ред.) Трампа", — утверждается в докладе.

"Сотрудники отделения 26165, по-видимому, похитили тысячи электронных писем и приложений, которые позднее были опубликованы WikiLeaks в 2016 году", — написано в докладе спецпрокурора.

Мюллер с мая 2017 года вел расследование так называемого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, расследовались подозрения в "сговоре" Дональда Трампа и его избирательного штаба с властями РФ, а также то, мешал ли президент этому расследованию.

Российские власти категорически отрицают причастность к вмешательству в выборы в США или какой-то сговор с Трампом.