Президент Украины Пётр Порошенко в своём предвыборном обращении призвал украинцев не допустить превращения страны «в Малороссию».
«Когда вы придёте на участки, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите превращения Украины в Малороссию», — приводит телеканал «112 Украина» слова Зеленского.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал новое предвыборное видео.
Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля.