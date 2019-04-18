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Центризбирком Украины перенёс время теледебатов Зеленского и Порошенко 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины перенесла начало дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко с 20:00 на 21:00.
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Как сообщает «Укринформ», такое решение было принято на заседании ЦИК.
«Определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины проводятся 19 апреля с 21:00 до 22:00 продолжительностью 60 минут (беспрерывно)», — приводит ТАСС заявление ЦИК.
Ранее стало известно, что на дебаты между Порошенко и Зеленским в НСК «Олимпийский» в Киеве реализованы все билеты.
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