В конгрессе США подготовили еще один законопроект против России и Трампа

Глава международного комитета палаты представителей США демократ Элиот Энгель готовится в ближайшее время внести законопроект, который предусматривает наказание виновных в "российском вмешательстве в американские выборы", а также расследование по проекту строительства Trump Tower в Москве

Документ подготовлен на основании материалов спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера , чей итоговый доклад был представлен в четверг. В докладе утверждается, что российская разведка взломала в 2016 году компьютеры и переписку членов Демократической партии США и опубликовала похищенные документы, чтобы повлиять на выборы. Также Мюллер сообщил, что нашел связи между Россией и предвыборной кампанией Трампа, но доказательств недостаточно. В Москве обратили внимание на отсутствие доказательств российского вмешательства.

"В докладе представлена очень реальная картина широкомасштабной атаки России на американскую демократию. Я намерен представить закон, который накажет виновных и поможет предотвратить будущие попытки помешать нашим выборам", — говорится в заявлении конгрессмена.

По словам Энгеля, доклад Мюллера ясно показывает, что Трамп стремился строить бизнес с Россией, но пытался это скрыть.

Как говорится в докладе Мюллера, переговоры о строительстве в Москве Trump Tower велись компанией Трампа с перерывами с 2013 года по середину 2016 года. Демократическая партия усматривала в этом истории с этим строительством, которое так и не было начато, свидетельство "сговора Трампа с Россией", который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Доклад Мюллера о Trump Tower в Москве

Осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года. Портал BuzzFeed писал, что Трамп якобы лично велел Коэну солгать конгрессу о том, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем на самом деле, чтобы скрыть свои "российские связи". Трамп это отрицал.

По данным американских следователей, проект строительства Trump Tower команда Трампа начала обсуждать в 2013 году стразу после конкурса "Мисс Вселенная". Сообщалось, что главными переговорщиками были тогда Дональд Трамп-младший и Эмин Агаларов . Предварительное соглашение было подписано в декабре 2013 года, а последние контакты на этой стадии по нему были в 24 ноября 2014 года, говорится в докладе. Кроме того, в переговорах участвовала дочь Трампа Иванка , которая посещала Москву в феврале 2014 года. Однако проект был остановлен на стадии планирования, констатируется в докладе.

В 2015 году контакты возобновились через представителя российской компании по недвижимости I. C. Expert Феликса Сэтера, и до июня 2016 года этот проект обсуждался на уровне Трампа, его дочери Иванки и сына Дональда — а Коэн докладывал по этому проекту всем членам семьи, гласит документ. Однако представителем на этих переговорах был именно адвокат, и все контакты осуществлялись через него, говорится в докладе.

Ранее Иванка Трамп в интервью американскому телеканалу ABC заявляла, что проект строительства Trump Tower в Москве никогда не был особо важным для Trump Organization и что она сама мало знала о нем.