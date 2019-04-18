Премьер-министр Украины оценил перспективы работы с Зеленским

«21-го числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым, и это будет соответствовать их желанию. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, так и наоборот», — заявил Гройсман.

Он призвал всех не торопить события и дождаться объявления результатов выборов. Премьер подчеркнул, что для блага Украины все ветви власти должны работать сообща.

16 апреля действующий президент страны Петр Порошенко предупредил, что в случае победы на президентских выборах его оппонента Владимира Зеленского к власти могут вернуться люди из команды бывшего главы государства Виктора Януковича . Он напомнил, что именно эти люди ответственны за «преступные приказы» во время событий на Майдане в 2014 году.

В конце февраля Зеленский потребовал посадить Порошенко в тюрьму. По его мнению, действующая власть хочет «забрать с собой украденное у народа и армии». Через несколько дней после первого тура выборов в команде Зеленского заявили, что первые уголовные дела против представителей команды Порошенко могут быть возбуждены уже через неделю после объявления итоговых результатов выборов.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур назначен на 21 апреля.