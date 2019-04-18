Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России

Освещать мероприятие намерен канал «Россия 24». Об этом агентству «Интерфакс» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, трансляция с переводом будет идти на сайте телеканала и видеоагентства Ruptly. Прямую трансляцию с переводом и большой спецэфир анонсировала исполнительный продюсер «Дождя» Светлана Гуляева.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли президент России наблюдать за ходом дебатов. Сам Песков заявил, что планирует выяснить, где можно будет посмотреть мероприятие. Он выразил уверенность, что это будет «любопытное зрелище».

Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля. Они должны начаться в 19:00 по киевскому времени на стадионе «Олимпийский» в столице Украины.