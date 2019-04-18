Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что ее агитировали по телефону голосовать на выборах за действующего президента Украины Петра Порошенко.
«Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала Тимошенко в Facebook, опубликовав свою фотографию во время телефонного звонка.
О звонках «от Порошенко» ранее сообщили многие украинские политики, общественные деятели и рядовые граждане Украины.
Голос действующего президента просит поддержать его «курс, демократию и достоинство», стабильную гривну, путь в ЕС и НАТО и сильную Украину.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.