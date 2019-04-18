Начало диалога с Россией? Эстония в ожидании

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с визитом. Для столицы России, привыкшей к визитам иностранных гостей самого высокого ранга, это событие почти что будничное. Однако для Эстонии, для всей нашей страны в широком смысле этого слова, это нечто совершенно иное. Это настоящий прорыв, это очевидное и невероятное одновременно, потому что вероятность подобного события еще пару месяцев назад мог предсказывать только безнадежно отставший от жизни сказочник. Отношения между двумя государствами на сегодняшний день плохи как никогда, от них веет ледяным холодом и полной безнадегой, и вдруг…

Это действительно "вдруг", так как подобного поступка, который совершила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, от нее не ожидал никто. Вся логика развития политической жизни в стране, вся логика высказываний и поступков самого президента не давали ни малейшего намека на подобный поворот событий ‒ и вот на тебе! Просьба к президенту России Владимиру Путину о встрече во время пребывания в Москве на торжествах по случаю завершения реновации здания посольства Эстонии ‒ это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Надо отдать должное политической смелости Керсти Кальюлайд, ведь в отличие от России, президент в Эстонии ‒ фигура скорее символическая, нежели имеющая сколько-нибудь значимые властные полномочия. И тут такой абсолютно самостоятельный поступок, который может заставить взглянуть и на пост президента, и на того человека, который на нем ныне находится, совсем по-иному. И если этот визит даст хоть какие-то результаты, пусть самые незначительные, то он станет своего рода предвестником Весны, после долгой, суровой, затяжной Зимы.

Жители Эстонии очень ждут, что в ходе встречи будут обсуждены три самых важных, по их мнению, вопроса. А именно: экономические отношения между нашими странами, ратификация договора о границе между Эстонией и Россией, а также вопрос разрядки военной напряженности. Безусловно есть и другие проблемы, но эти ‒ первостепенные, они ‒ индикатор настроения эстонского общества, которому хочется жить в мире, пусть хотя бы относительном благополучии и в окружении добрых соседей.

Следует отметить, что вместе с президентом Эстонии в Москве высадился внушительный десант журналистов, представляющих все крупнейшие эстонские СМИ. И, надо полагать, им придется работать в столице России в атмосфере открытости и доброжелательного отношения. Может быть, тогда им станет хоть немного стыдно за представителей эстонских властей, которые ведут себя по отношению к журналистам российским несколько иначе, мягко говоря…