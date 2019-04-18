Зеленский заявил, при каком условии он распустит Раду

Владимир Зеленский сообщил о готовности распустить Верховную раду в случае победы на выборах президента Украины , однако он пойдет на этот шаг, только если будет укладываться в сроки, отведенные украинским законодательством для этой процедуры. Призывы к роспуску Рады звучат еще с 2016 года, когда большинство потеряло необходимое количество депутатских голосов.

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский не исключил возможности роспуска Верховной рады в случае победы на выборах.

«Про роспуск парламента будем думать», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Оно было опубликовано в четверг, 18 апреля.

При этом кандидат уточнил, что есть определенные сроки, предусмотренные законом, — распустить парламент можно не позднее, чем за шесть месяцев до следующих выборов. Политик заявил, что не собирается нарушать закон и выразил сомнение, что он и его команда успеют завершить начатое, однако добавил, что его партии это выгодно.

Также Зеленский ставит под сомнение способность действующего президента Украины Петра Порошенко собрать большую фракцию и выступить в роли лидера оппозиции по итогам выборов в парламент страны.

«Ну, знаете, он сегодня самый главный лидер, и он в оппозиции к народу Украины. Вот это самое страшное, что есть. Я бы на его месте, — я слава богу, не на его месте — после такого феерического ответа общества по доверию к президенту, ушел бы из политики. Он человек обеспеченный, он человек богатый, он может унести с собой в памяти те заслуги, которые он сделал для Украины. Я думаю, какие-то вещи оценит, какие-то вещи общество не простит», — сказал руководитель партии «Слуга народа».

При этом Зеленский осознает, что если не успеет в срок распустить Раду, то велика вероятность столкнуться с ситуацией, при которой парламент не будет ему подконтролен, в случае его победы во втором туре голосования 21 апреля. Однако шоумен заявил, что у него нет желания управлять Радой.

«Действовать хочу по закону. Не собираюсь управлять парламентом, потому что это неправильно», — сказал он.

Также политик подчеркнул, что не собирается действовать по модели нынешней действующей власти и использовать «телефонное право».

«Давить на судей или антикоррупционные органы, как это делает действующая власть просто по телефону, — я этим заниматься не собираюсь. Мы будем строить государство так, как мы видим, как мы хотим. Только по закону», — заверил Зеленский.

То есть, продолжил Зеленский, он будет использовать право президентской инициативы и предлагать Раде законопроекты — свои или своей команды.

Отметим, что Владимир Зеленский допустил возможность уголовного преследования представителей действующей власти на Украине при условии доказательства их вины.

«Если они виновны, однозначно. Есть Свинарчуки (экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский-Свинарчук и его сын Игорь, их подозревают в коррупции в оборонном секторе — «Газета.Ru») и так далее, которые грабили нашу армию, поднимали себе деньги на крови ребят», — заявил политик.

Вдобавок Зеленский заверил, что планирует бороться за обеспечение максимальной прозрачности работы правительства в рамках своих полномочий. Ему важно, чтобы граждане Украины были в курсе происходящего и понимали принцип работы властей.

«Я думаю, оно (общество. — «Газета.Ru») должно оценить. У нас есть возможность разобраться с администрацией президента как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на администрацию?» — пояснил Зеленский.

Выборы в Верховную раду запланированы на осень 2019 года. Нынешний состав парламента был определен на внеочередных выборах, которые прошли в 2014 году. В результате наибольшее количество мест досталось пяти партиям, которые объединились вокруг «Блока Петра Порошенко».

Однако в течение первого же года работы внутри правящей коалиции возникло большое количество противоречий, из-за которых многие партии покинули ее. По украинским законам, в коалицию должны входить как минимум 226 депутатов, а это количество было утрачено в течение достаточно малого периода времени. Уже в феврале 2016 года был поднят вопрос о досрочных выборах, но Порошенко отказался распускать парламент.

Объявить тогда же импичмент президенту не было никакой возможности, поскольку в украинском законодательстве не предусмотрена соответствующая процедура. С тех пор Верховная рада продолжает свою работу, несмотря на отсутствие документального подтверждения наличия правящего большинства.