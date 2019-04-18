Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России

Он отметил, что не знаком глубоко с этой проблемой и не изучил её, передаёт Интерфакс-Украина.

«Мне не стыдно в этом признаться. Я думаю, что всегда необходимо класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, что надо искать альтернативные поставки. Может быть, искать их в западных странах», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о мерах, которые могут быть предприняты в ответ на ограничения поставок из России нефти.

18 апреля стало известно, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

В компании «Укртатнафта», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.