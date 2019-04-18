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Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России 

RT на русском + ещё 3 8 минут назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на владу» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Он отметил, что не знаком глубоко с этой проблемой и не изучил её, передаёт Интерфакс-Украина.
«Мне не стыдно в этом признаться. Я думаю, что всегда необходимо класть на карту все возможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, что надо искать альтернативные поставки. Может быть, искать их в западных странах», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о мерах, которые могут быть предприняты в ответ на ограничения поставок из России нефти.
18 апреля стало известно, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
В компании «Укртатнафта», комментируя такое решение, отметили, что это может привести к коллапсу экономики Украины.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Интерфакс
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