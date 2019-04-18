Устала от лжи: жена Зеленского рассказала всю правду о муже

Жена кандидата на пост президента Украины Елена Зеленская прокомментировала обвинения ее мужа в наркомании, а также ведущуюся с ним борьбу в информационном пространстве. Она рассказала о том, как он «экстерном проходит курс молодого бойца», и назвала спорным вопрос о необходимости принимать участие в дебатах.

Елена Зеленская, супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского , прокомментировала обвинения мужа в наркомании, а также развернувшуюся против него информационную кампанию на фоне выборов, передает «Апостроф».

«Когда такого вообще нет и никогда не было, возникает усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды», — сказала Зеленская.

Она подчеркнула, что никто из их семейной пары не обращался с просьбой о поддержке к певцам и артистам, которые знают их на протяжении многих лет, однако те сами «не выдерживают этой лжи» и решаются на то, чтобы рассказать людям о реальном положении дел.

«Они говорят правду и приятно. В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, потому что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязь, вот и все», — отметила она.

Отвечая на вопрос о шансах мужа победить действующего президента страны Петра Порошенко на дебатах, Зеленская выразила однозначную уверенность в его способности достигнуть поставленной цели.

«Конечно, любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужные слова, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, наш гарант — очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится, он выдержит, он готовится сейчас», — заявила она.

По словам жены кандидата в президенты, Зеленский не пытался играть в политика на протяжении всей своей президентской кампании, а оставался таким, каким был всегда.

«Все его публичные высказывания, все интервью, все видео — были неподготовленными. Возможно, там были какие-то недостатки, не так подобрал слово, не так почесался (улыбается — «Апостроф»). Но дебаты — это публичное выступление, а он в этом выглядит хорошо», — добавила она.

При этом, она согласилась с тем, что вопрос о необходимости для Зеленского выходить на дебаты конкретно сейчас является спорным. Зеленская рассказала, что в штабе кандидата много говорят об этом.

«Но с другой стороны, возможно, какие-то планы и информация не были полностью изложены во время предвыборной кампании. Возможно, что-то надо рассказать дополнительно. Показать, в чем ты разобрался и что только собираешься делать, есть много интересных моментов», — предположила она.

По ее словам, участие в выборах точно не сможет оттолкнуть сторонников, в то время как могут подействовать на тех людей, которые не понимают Зеленского и выступают против него, так как не представляют себе ни его команды, ни плана действий на случай победы.

«Таких людей можно попытаться убедить — и мне кажется, такой шанс есть», — подчеркнула она.

Еще одной претензией, которую предъявляют к ее мужу, Зеленская назвала отсутствие опыта. Она обратила внимание на то, что опыт и знания накапливаются со временем и рассказала о частых консультациях кандидата на пост главы государства с экспертами.

«Это сложный процесс, это даже не обучение, это работа. Он должен вникнуть фактически во все. Этого невозможно достичь за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца. Мне кажется — успешно», — подытожила она.

Неодобрительно отозвалась Зеленская о встречах своего мужа с журналистами, которых, по ее мнению, было уже достаточно.

Первый тур выборов президента прошли на Украине 31 марта. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался действующий президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур голосования запланирован на 21 апреля. По данным последних опросов, около 72% респондентов выразили готовность поддержать Владимира Зеленского.