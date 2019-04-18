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Жена Зеленского высказалась о его дебатах с Порошенко 

Газета.Ru 47 минут назад
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о своих ожиданиями от его дебатов с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.
"Любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает", — сказала жена Зеленского.
По ее словам, Порошенко является очень опытным оратором.
Она также добавила, что все публичные высказывания Зеленского были "неподготовленными".
Елена подчеркнула, что уверена в том, что у Зеленского "все получится".
Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине.
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