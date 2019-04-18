Жена Зеленского высказалась о его дебатах с Порошенко

"Любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает", — сказала жена Зеленского.

По ее словам, Порошенко является очень опытным оратором.

Она также добавила, что все публичные высказывания Зеленского были "неподготовленными".

Елена подчеркнула, что уверена в том, что у Зеленского "все получится".

Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине.