Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о своих ожиданиями от его дебатов с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.
"Любой может впасть в ступор или не вовремя подобрать нужное слово, когда нервничает", — сказала жена Зеленского.
По ее словам, Порошенко является очень опытным оратором.
Она также добавила, что все публичные высказывания Зеленского были "неподготовленными".
Елена подчеркнула, что уверена в том, что у Зеленского "все получится".
Ранее сообщалось, что Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине.