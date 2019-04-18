Токио оставил надежду достичь соглашения по Курилам к июню, пишут СМИ

Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок, пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники.

Как поясняет издание, Япония рассчитывала путем предварительных переговоров подготовить почву для того, чтобы во время визита российского президента в рамках июньского саммита G20 прийти к рамочному соглашению по мирному договору, заключение которого для Японии традиционно означает решение территориального вопроса по четырем островам южных Курил — Кунаширу, Итурупу, Шикотану и Хабомаи. Пока заметного продвижения нет.

"Пока официального отказа от идеи прийти к соглашению в июне не прозвучало, но, исходя из реалий, это сложно", — приводит газета слова высокопоставленного японского правительственного чиновника.

При этом генсекретарь правительства Ёсихидэ Суга подтверждает неизменность намерений премьера Синдзо Абэ "не перекладывать решение территориальной проблемы на плечи будущих поколений" и решить ее вместе с президентом России.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.