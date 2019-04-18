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На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко 

Р-Спорт 28 минут назад
Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
"Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он на всю жизнь останется человеком, который крушит все на своем пути. Он разрушил на Украине все, что возможно. Я не верю ни одному его слову", — сказала парламентарий в эфире телеканала NewsOne.
Помимо этого, Кужель упрекнула украинского лидера за его попытки пристыдить кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. По словам депутата, Порошенко следует "закрыть рот".
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут Порошенко и Зеленский, ставший лидером первого тура. Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии с 6 по 16 апреля, показал, что лишь около 25 процентов избирателей готовы поддержать действующего главу государства и почти три четверти — его оппонента.
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Комментарии1
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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