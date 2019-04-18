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Греция потребовала от Германии новых репараций за Вторую мировую войну 

ТК «Звезда» + ещё 8 40 минут назад
Фото: Dimitrios Karvountzis, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В 2013 году в Минфине Греции заявили, что настоящая сумма ущерба больше выплаченных репараций на 108 миллиардов евро.
Парламент Греции принял инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Решение было принято большинством голосов. По мнению парламентариев, намерение предъявить требование о выплате компенсации является «историческим и моральным долгом», пишет Афинско-македонское агентство новостей.
«Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии», — заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Афины уже не раз поднимали вопрос о переоценке ущерба, который фашисты нанесли стране в годы Второй мировой войны. Эта проблема была актуализирована после 2010 года, когда Греция столкнулась с долговым кризисом, а одним из главных кредиторов выступала Германия.
В 2013 году в Минфине Греции заявили, что настоящая сумма ущерба больше выплаченных репараций на 108 миллиардов евро. А 2016 году парламент страны еще раз пересмотрел этот вопрос — тогда сумма превысила уже 300 миллиардов евро.
В свою очередь Берлин утверждает, что вопрос о репарациях был закрыт еще до объединения Германии и урегулирован и юридически, и политически. В 1960 году ФРГ выплатила Греции 115 миллионов немецких марок.
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В мире , Алексис Ципрас , Минфин , Германия , Греция
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