Греция потребовала от Германии новых репараций за Вторую мировую войну

В 2013 году в Минфине Греции заявили, что настоящая сумма ущерба больше выплаченных репараций на 108 миллиардов евро.

Парламент Греции принял инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Решение было принято большинством голосов. По мнению парламентариев, намерение предъявить требование о выплате компенсации является «историческим и моральным долгом», пишет Афинско-македонское агентство новостей.

«Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии», — заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Афины уже не раз поднимали вопрос о переоценке ущерба, который фашисты нанесли стране в годы Второй мировой войны. Эта проблема была актуализирована после 2010 года, когда Греция столкнулась с долговым кризисом, а одним из главных кредиторов выступала Германия.

В 2013 году в Минфине Греции заявили, что настоящая сумма ущерба больше выплаченных репараций на 108 миллиардов евро. А 2016 году парламент страны еще раз пересмотрел этот вопрос — тогда сумма превысила уже 300 миллиардов евро.

В свою очередь Берлин утверждает, что вопрос о репарациях был закрыт еще до объединения Германии и урегулирован и юридически, и политически. В 1960 году ФРГ выплатила Греции 115 миллионов немецких марок.