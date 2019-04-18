США предрекли неминуемый крах Венесуэле, Кубе и Никарагуа

«Тройка тираний — Куба, Венесуэла и Никарагуа — уже начинают рушиться», — приводит его слова Associated Press.

Политик признался, что в Вашингтоне с нетерпением ждут того, чтобы увидеть разрушение каждого участника «этой отвратительной и ужасной тройки стран-тираний».

После этого Болтон раскритиковал Кубу за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро

17 апреля управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Центробанк Венесуэлы и банк Никарагуа Corporativo (BANCORP) в санкционные списки.

Кроме того, ограничения были введены в отношении высокопоставленных лиц Никарагуа, в том числе сына президента Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо.

США также наложили санкции на пять организаций, связанных с разведывательной службой Кубы, и ограничили перевод денежных средств американцев на Остров Свободы в размере тысячи долларов в квартал.