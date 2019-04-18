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США предрекли неминуемый крах Венесуэле, Кубе и Никарагуа 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая с речью в Майями, заявил, что Кубу, Венесуэлу и Никарагуа ждет неминуемый крах.
«Тройка тираний — Куба, Венесуэла и Никарагуа — уже начинают рушиться», — приводит его слова Associated Press.
Политик признался, что в Вашингтоне с нетерпением ждут того, чтобы увидеть разрушение каждого участника «этой отвратительной и ужасной тройки стран-тираний».
После этого Болтон раскритиковал Кубу за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро.
17 апреля управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Центробанк Венесуэлы и банк Никарагуа Corporativo (BANCORP) в санкционные списки.
Кроме того, ограничения были введены в отношении высокопоставленных лиц Никарагуа, в том числе сына президента Даниэля Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо.
США также наложили санкции на пять организаций, связанных с разведывательной службой Кубы, и ограничили перевод денежных средств американцев на Остров Свободы в размере тысячи долларов в квартал.
1 февраля вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления во Флориде заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро удерживается у власти только благодаря Кубе. Он также отметил наличие кубинского «зловредного влияния» и в Никарагуа, где, по его словам, «режим Ортеги устраивает репрессии против народа». Политик заявил, что Гавана якобы на протяжении многих лет создает на латиноамериканском континенте «страны-клиенты» и «экспортирует тиранию».
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В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Майк Пенс , Казначейство США , Центральный банк России , Associated Press , Венесуэла , Куба , Никарагуа , США
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