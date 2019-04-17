ЕС предостерег США от введения санкций против России, ущемляющих интересы Брюсселя

Европейский союз не должен нести издержки из-за вводимых Соединенными Штатами санкций в отношении России , когда речь идет о внутренних делах США. Об этом заявила в среду в вашингтонском Атлантическом совете заместитель главы представительства Европейского союза в США Каролин Вичини.

"Европа на самом деле приняла на себя намного более серьезный удар, нежели Соединенные Штаты", — подчеркнула она, говоря о влиянии на экономику стран ЕС введенных в отношении России санкций. "Хотелось бы упомянуть это, потому что многие об этом не знают, но доля России в торговле ЕС составляла одну 10-ю от всей европейской торговли, она сократилась на 50% с 2014 года. Это действительно серьезный удар. В итоге США получают выгоду от того, что делает ЕС, а сам ЕС при этом несет издержки", — сказала Вичини.

"Те санкции, которые сейчас рассматривают на Капитолийском холме, ставят нас, ЕС, в очень неприятное положение, потому что нам приходится заниматься здесь лоббизмом, и складывается впечатление, как будто мы выступаем на стороне России, хотя на самом деле мы на стороне США. Мы хотим участвовать [в санкционном давлении], но мы не можем брать на себя ответственность также за все те события, которые происходят здесь [в США]. Российское вмешательство в выборы в США — это проблема США, которые сами должны решать, как с этим быть. Это в большей степени внутренняя политика, не сильно имеющая отношение к Европе", — убеждена европейский дипломат.

"Когда мы обеспокоены происходящим, мы готовы действовать, но я не считаю правильным, что нам приходится нести издержки из-за того, что является делом самих США, зачастую внутренним делом", — подчеркнула замглавы представительства ЕС.

По ее словам, проблемы для ЕС возникают из-за недостатка координации между Брюсселем и Вашингтоном.