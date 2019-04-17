Порошенко согласился на дебаты на условиях Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский настоял на своем. Президент Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах перед вторым туром выборов на условиях своего соперника. В среду, после почти полутора недель заочной перепалки по поводу времени и места предвыборного поединка, штаб главы государства объявил, что Порошенко придет на стадион "Олимпийский" в пятницу в 19:00.

Правда, на этом согласие двух кандидатов в президенты и закончилось, и соперники вновь продолжили заниматься предвыборной борьбой. Так, штаб Зеленского в среду опубликовал для избирателей тест "Насколько хорошо вы знаете действующего "гаранта"?".

"За неделю до второго тура выборов можно извиняться перед народом абсолютно за все; клясться, что все точно понял; говорить, что изменюсь и тому подобное. И мы с вами все помним эти пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест, " — предложил штаб Зеленского.

Как выросло состояние Порошенко за 2018 год? За какое время Порошенко обещал закончить войну? Сколько времени работала фабрика Петра Порошенко "Рошен" в Липецке после начала АТО [силовой операции в Донбассе]? Сколько стоит отдых Петра Порошенко на Мальдивах? Сколько было украдено друзьями президента на схемах в "Укроборонпроме"? Где учатся дети Петра Порошенко?

При правильном ответе на эти и другие вопросы появляется надпись: "Настоящий патриот. Ты точно голосуешь не по приколу". Или: "Активный человек, который интересуется тем, кто претендует на высокий пост в родной стране". Если ответы неверны, появляется рекомендация "Не смотреть пропрезидентские телеканалы".

Нетрудно заметить, что предложенный избирателям список вопросов — готовый набор тезисов для предвыборных дебатов Зеленского с Порошенко. В тесте всего 12 вопросов, которых как раз должно хватить на 36 минут эфирного времени, отведенных нормативными документами на вопросы-ответы в рамках 60-минутных телебатов.

В ответ штаб Порошенко делает свой ход и предлагает продлить время дебатов с 60 до 90 минут в расчете, видимо, на то, что у Зеленского не хватит острых вопросов к президенту на такое длительное время. Президент "надеется, что оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон и "держать удар" на протяжении 90 минут", съязвил глава штаба Порошенко Олег Медведев, намекая на политическую и ораторскую неискушенность оппонента.

Точки над i

Штаб Петра Порошенко, как и все предыдущие дни, словно никак не может определить единую линию поведения. В течение последней недели представители президента то пытались менять время дебатов на стадионе, то переносили дату мероприятия. То Порошенко внезапно приехал на телевидение, требуя от соперника прибыть немедленно туда же, хотя знал, что тот находится в Париже. То в одиночку собрал сторонников на стадионе, заведомо зная, что Зеленский туда не приедет.

17 апреля Порошенко, уже согласившись прийти на встречу с соперником в "Олимпийский" 19 апреля в 19:00, вновь стал настаивать на необходимости провести в тот же день дебаты и в телестудии, которые, по существующему положению, должны начаться в 20:00. Для этого, как заявили в штабе президента, они решили обратиться в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах, "чтобы расставить все точки над i".

ЦИК Украины пообещал собрать специальное совещание в четверг в 12:00, чтобы рассмотреть возможность перенести начало теледебатов с 20:00 на 21:00. Члены комиссии обратились и к представителю Зеленского с просьбой представить официальную позицию по этому вопросу до 10:00 четверга.

Разногласия и разночтения

В организации предвыборных дебатов остается еще немало проблем, по которым соперники пока не могут прийти к согласию.

Так, открытым остается вопрос о количественном представительстве в спорткомплексе сторонников обоих участников. Зеленский еще во вторник вечером объявил о начале распространения билетов онлайн. Однако в штабе Порошенко заявили, что с названного Зеленским сайта приобрести билеты невозможно, обвинили его в "ловкости рук" и намерении заполнить фан-зону своими "агрессивными поклонниками".

В команде Зеленского в свою очередь вызвало непонимание намерение штаба Порошенко установить на стадионе альтернативную сцену. "Что они хотят? Где вы видели такие дебаты в мире? Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей", — сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Facebook во вторник вечером.

МВД в свою очередь озабочено вопросами обеспечения порядка на стадионе, где соберутся 60 тыс. зрителей. Как уже заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, безопасность при этом будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.

В то же время министр признал, что между кандидатами в президенты до сих пор отсутствует единый взгляд на формат проведения мероприятия на стадионе. "Мы видим разночтения в нюансах, которые могут поставить под вопрос безопасность", — отметил Аваков.

В неопределенность ситуации с дебатами внес свою лепту и глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. Еще в среду днем сообщалось, что телерадиокомпания готова и имеет техническую возможность транслировать дебаты со стадиона "Олимпийский" при условии внесения соответствующих изменений в законодательство. Однако к вечеру Аласания неожиданно отказался от этой позиции.

"Трансляции дебатов со стадиона "Олимпийский" не будет, поскольку это агитация, могут быть разве что включения. То же самое касается и всех остальных телеканалов. И те из них, кто будет транслировать эти дебаты, нарушат законодательство", — заявил он в интервью изданию "Гордон".

Штабы кандидатов в президенты 16 апреля подписали соглашение об аренде стадиона "Олимпийский" на 19 апреля с 09:00 до полуночи. В штабе Зеленского сообщили, что вход на стадион в день дебатов будет бесплатным, а стоимость проведения мероприятия составит составит 6-8 млн гривен ($220-296 тыс.) и будет оплачена сторонами поровну.