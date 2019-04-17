Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Виктория Ярошенко, супруга российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США на 20 лет, заявила, что ему в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут) начали оказывать медицинскую помощь.
«Ему сделали снимок желудка… сейчас ждём результатов. Ещё снимок сделали поясницы и ноги, у него там палец болит, ходить не может, тоже ждём результатов. Что-то начали делать, хоть и не активно. Он же обращался, Антонову написал в посольство по поводу медпомощи», — приводит ТАСС слова супруги лётчика.
Ранее Виктория Ярошенко прокомментировала сообщение о новом запросе к американским властям о передаче России её мужа для отбывания срока на родине.
В феврале она заявляла, что её мужу не оказывают медицинской помощи и ужесточают условия содержания.
RT на русском: последние новости
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах Помпео призвал Мадуро открыть границы для гумпомощи Госдеп опубликовал новую карту Израиля с Голанскими высотами
В мире , США , Константин Ярошенко , Виктория Ярошенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в интервенции
«Искандер» заметили в Сирии74
Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного3
Шойгу сообщил о новой угрозе для России140
Подтверждено наступление климатической катастрофы
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
«Искандер» заметили в Сирии
Армия Оружие
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Политика
Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного
В мире
Петросян спрятал любовницу от Урганта
Шоу-бизнес Статьи
Панкратова-Черного высадили из самолета
Общество Статьи
Против Панкратова-Черного возбудили дело
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение