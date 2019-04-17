Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного

Принято решение по "дачной амнистии"

Россия нашла альтернативу нефти

Путин о встрече в "нормандском формате": Ничего не известно

Президент России Владимир Путин заявил, то ему ничего не известно о проведении в июне встречи в "нормандском" формате, отметив, что в его рабочем графике подобных встреч нет.

На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»

Синоптики рассказали, каким будет лето

"Мне сказали, что я пьян". Панкратова-Черного сняли с рейса

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва за «неадекватное поведение», при этом сам актер утверждает, что вел себя нормально и просто попросил выпить 100 гр. водки.

«Свинья!»: На Первом канале поскандалили из-за Нотр-Дама

Историка Александра Сытина прогнали из студии шоу «Время покажет» на Первом канале за высказывание о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов во время разговора о пожаре в парижском соборе Нотр-Дам.

Женщине выписали налог за подаренные в роддоме цветы

Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, получила уведомление из налоговой службы , в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.

"Положила голову в область его паха": Пак выступил на суде

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием Кокорина и Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о поведении футболистов в «Кофемании» в день конфликта.

Быков введен в искусственную кому