Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного 

Принято решение по "дачной амнистии"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не против продления «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года, сообщает РИА Новости.
Россия нашла альтернативу нефти
Эксперты Министерства финансов РФ задумались о применении норвежского опыта управления прибылью от продажи энергоресурсов, который позволил заработать на благо жителей северной страны триллион долларов, сообщает Lenta.ru.
Путин о встрече в "нормандском формате": Ничего не известно
Президент России Владимир Путин заявил, то ему ничего не известно о проведении в июне встречи в "нормандском" формате, отметив, что в его рабочем графике подобных встреч нет.
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении ряда украинских политиков, написал на своей странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк.
Синоптики рассказали, каким будет лето
Лето-2019 в России будет теплым, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Мне сказали, что я пьян". Панкратова-Черного сняли с рейса
Народного артиста России Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва за «неадекватное поведение», при этом сам актер утверждает, что вел себя нормально и просто попросил выпить 100 гр. водки.
«Свинья!»: На Первом канале поскандалили из-за Нотр-Дама
Историка Александра Сытина прогнали из студии шоу «Время покажет» на Первом канале за высказывание о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов во время разговора о пожаре в парижском соборе Нотр-Дам.
Женщине выписали налог за подаренные в роддоме цветы
Жительница Омска, родившая одного из первых в 2019-м году детей, получила уведомление из налоговой службы, в котором говорилось, что она обязана выплатить налог на подаренные администрацией города букет цветов и сертификат на детские товары.
"Положила голову в область его паха": Пак выступил на суде
Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием Кокорина и Мамаева и выступающий свидетелем в деле, рассказал о поведении футболистов в «Кофемании» в день конфликта.
Быков введен в искусственную кому
Писатель Дмитрий Быков находится в состоянии медикаментозной комы, переводить его в Москву не планируется.