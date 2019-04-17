Ищите женщину — и отправляйте ее в ЦРУ. Найдено спасение от ядерной войны

Американские СМИ рассказали, как спасти мир от ядерного апокалипсиса. Оказалось, что вопрос исключительно гендерный.

Только женщина может остановить ядерный апокалипсис, уверена обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф. Если бы дело происходило в России и разговор шел на русском языке, она, наверное, уже поправила бы меня и заставила бы назвать ее обозревателькой или обозревательшей — коверкать слова таким образом сейчас очень модно у тех, кто подчеркивает, что женщины — это вам не какие-то мужчины, а гораздо лучше.

Вот Занти Шарфф, например, считает, что женщины лучше ведут переговоры, и таким образом можно избежать ядерного удара. А еще они сомневаются, когда принимают решение, нажимать на красную кнопку или нет, при том что мужчины в этом вопросе проявляют бОльшую самоуверенность. Все это удалось понять во время симуляции военных действий.

Как отмечает автор, женщины уже сыграли немалую роль в ядерной безопасности США — в 1950-х каждый пятый сотрудник ЦРУ был женщиной. И медаль от Барака Обамы за ядерную сделку с Ираном получила тоже женщина.

Тут нельзя не согласиться с мадам Шарфф — развалил эту сделку мужчина, это правда. С другой стороны, теперь мы никак и не узнаем, что было бы с соглашением в случае победы Хиллари Клинтон . Ведь примеров совсем не миролюбивых женщин история тоже знает достаточно. И сейчас можно посмотреть вокруг: от недавно вышедшей на свободу Надежды Савченко до Джины Хаспел, которая сейчас возглавляет ЦРУ, а раньше пытала задержанных на военной базе. Если верить американским СМИ, Хаспел же нашептывает Дональду Трампу более жесткие сценарии отношений с Россией, чем хотел бы сам американский президент. Да и стрелка на "Часах Судного дня" все ближе к полуночи, несмотря на то, что во главе самого ЦРУ — женщина.

Но в том-то и дело — женщин нужно больше, настаивает Занти Шарфф. Тогда, видимо, на стенах в ЦРУ будут развешаны картинки с котятками и фотографии детей, будут стоять цветы в вазах, кругом — петь птички, как в мультиках про диснеевских принцесс, и о ядерном ударе в такой прекрасной обстановке никто и думать не будет.

Хорошо бы, если бы так. Но, кажется, это не так работает — и кто бы ни нес американскую демократию в другие страны, это всегда будет разрушительно.