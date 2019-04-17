Американские СМИ рассказали, как спасти мир от ядерного апокалипсиса. Оказалось, что вопрос исключительно гендерный.
Только женщина может остановить ядерный апокалипсис, уверена обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф. Если бы дело происходило в России и разговор шел на русском языке, она, наверное, уже поправила бы меня и заставила бы назвать ее обозревателькой или обозревательшей — коверкать слова таким образом сейчас очень модно у тех, кто подчеркивает, что женщины — это вам не какие-то мужчины, а гораздо лучше.
Вот Занти Шарфф, например, считает, что женщины лучше ведут переговоры, и таким образом можно избежать ядерного удара. А еще они сомневаются, когда принимают решение, нажимать на красную кнопку или нет, при том что мужчины в этом вопросе проявляют бОльшую самоуверенность. Все это удалось понять во время симуляции военных действий.
Как отмечает автор, женщины уже сыграли немалую роль в ядерной безопасности США — в 1950-х каждый пятый сотрудник ЦРУ был женщиной. И медаль от Барака Обамы за ядерную сделку с Ираном получила тоже женщина.
Тут нельзя не согласиться с мадам Шарфф — развалил эту сделку мужчина, это правда. С другой стороны, теперь мы никак и не узнаем, что было бы с соглашением в случае победы Хиллари Клинтон. Ведь примеров совсем не миролюбивых женщин история тоже знает достаточно. И сейчас можно посмотреть вокруг: от недавно вышедшей на свободу Надежды Савченко до Джины Хаспел, которая сейчас возглавляет ЦРУ, а раньше пытала задержанных на военной базе. Если верить американским СМИ, Хаспел же нашептывает Дональду Трампу более жесткие сценарии отношений с Россией, чем хотел бы сам американский президент. Да и стрелка на "Часах Судного дня" все ближе к полуночи, несмотря на то, что во главе самого ЦРУ — женщина.
Но в том-то и дело — женщин нужно больше, настаивает Занти Шарфф. Тогда, видимо, на стенах в ЦРУ будут развешаны картинки с котятками и фотографии детей, будут стоять цветы в вазах, кругом — петь птички, как в мультиках про диснеевских принцесс, и о ядерном ударе в такой прекрасной обстановке никто и думать не будет.
Хорошо бы, если бы так. Но, кажется, это не так работает — и кто бы ни нес американскую демократию в другие страны, это всегда будет разрушительно.