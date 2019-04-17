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Порошенко пообещал не унижать Зеленского 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в украинские президенты Петр Порошенко пообещал не унижать и обижать другого кандидата Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Порошенко отметил, что не собирается намеренно обижать Зеленского и унижать его.
"Я уважаю его как творческую личность", — признался Порошенко.
Однако он подчеркнул, что существует некая угроза.
"Есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства", — добавил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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