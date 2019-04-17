Порошенко пообещал не унижать Зеленского

Порошенко отметил, что не собирается намеренно обижать Зеленского и унижать его.

"Я уважаю его как творческую личность", — признался Порошенко.

Однако он подчеркнул, что существует некая угроза.

"Есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.