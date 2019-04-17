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В Сети стали продавать «угли Нотр-Дама» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Через несколько часов после пожара в Нотр-Даме в интернете появились объявления о продаже углей, которые остались от горящего собора.
На eBay один из продавцов пытался реализовать «тлеющие угли от пожара в Нотр-Даме». Попытка продажи уцелевших деревянных частей из охваченного огнем собора вызвала ярость у пользователей соцсетей, пишет Daily Mail.
На сайте объявления начали появляться на следующий день после пожара. Отмечается, что eBay удалял подобные объявления.
Негативную реакцию вызвала и продажа футболок с надписью «Je Suis Notre Dame». Сервис подчеркнул, что не позволит публиковать у себя объявления, через которые продавцы «извлекают выгоду из человеческой трагедии или страданий».
Также закрыли все аукционы, в которых пытались продать «кусок дерева» из остатков собора, которые предположительно нашли после пожара.
Подобные объявления были замечены пользователями и на украинских досках объявлений.
«Пепел сгоревшего Собора в Париже. Исцеляет. Снимает проклятие и порчу. Состоит из множества сгоревших икон», — сообщалось на одном из сайтов Одессы.
Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской богоматери начался крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Реликвии перевезли в мэрию Парижа, а позже доставили в Лувр для реставрации. В среду была названа вероятная причина пожара.
Помощь в восстановлении собора предложили крупные компании, бизнесмены и международные организации, а Франция объявила международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама.
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