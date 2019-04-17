В Сети стали продавать «угли Нотр-Дама»

Через несколько часов после пожара в Нотр-Даме в интернете появились объявления о продаже углей, которые остались от горящего собора.

На eBay один из продавцов пытался реализовать «тлеющие угли от пожара в Нотр-Даме». Попытка продажи уцелевших деревянных частей из охваченного огнем собора вызвала ярость у пользователей соцсетей, пишет Daily Mail.

На сайте объявления начали появляться на следующий день после пожара. Отмечается, что eBay удалял подобные объявления.

Негативную реакцию вызвала и продажа футболок с надписью «Je Suis Notre Dame». Сервис подчеркнул, что не позволит публиковать у себя объявления, через которые продавцы «извлекают выгоду из человеческой трагедии или страданий».

Также закрыли все аукционы, в которых пытались продать «кусок дерева» из остатков собора, которые предположительно нашли после пожара.

Подобные объявления были замечены пользователями и на украинских досках объявлений.

«Пепел сгоревшего Собора в Париже. Исцеляет. Снимает проклятие и порчу. Состоит из множества сгоревших икон», — сообщалось на одном из сайтов Одессы.

Напомним, в понедельник вечером в соборе Парижской богоматери начался крупнейший пожар, который удалось потушить лишь к утру вторника. В результате обрушился шпиль собора и сгорела вся крыша, однако основа Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Реликвии перевезли в мэрию Парижа, а позже доставили в Лувр для реставрации. В среду была названа вероятная причина пожара.

Помощь в восстановлении собора предложили крупные компании, бизнесмены и международные организации, а Франция объявила международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама.