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Отстраненного от власти президента Судана перевели в тюрьму, пишут СМИ 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Отстраненный от власти президент Судана Омар аль-Башир переведен из-под домашнего ареста в хартумскую тюрьму, об этом в среду сообщила суданская газета "Ахир Ляхза".
По данным СМИ, во вторник вечером сотрудники спецслужб перевезли бывшего президента из гостевого дома, в котором он находился после переворота, в тюрьму Кобер, расположенную в Хартуме.
Издание сообщает, что ордер на арест выдан также в отношении 11 других высокопоставленных деятелей и соратников Омара аль-Башира.
Одиннадцатого апреля в Судане произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. На следующий день переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения. Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству. Однако и после отстранения аль-Башира от власти демонстранты остаются на улицах, опасаясь, что военные не сдержат обещание передать власть гражданским.
В 2009 году суданский президент Омар аль-Башир стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
Ранее пришедшие к власти в Судане в результате переворота военные заявляли, что экс-президента будут судить на родине.
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Комментарии
В мире , Омар аль-Башир , Судан , Хартум
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