Французский архитектор оценил реконструкцию собора Нотр-Дам в миллиард евро

Французский архитектор Жан-Мишель Вильмот считает, что на реконструкцию поврежденного пожаром собора Парижской Богоматери необходимо будет потратить около миллиарда евро. Такое мнение он высказал в среду в эфире радиостанции "Франс интер".

По его словам, "существует расценка на реконструкцию свода и интерьера", которая составляет "примерно" один миллиард евро. Он также отметил, что восстановить Нотр-Дам за пять лет, как обещает президент Франции Эмманюэль Макрон, "вполне реально", если "правильно разработать технологию реставрации".

"Мы можем за два с половиной года построить стадионы на 40-50 тысяч мест, Это вопрос выбора технологий", — пояснил он.

Вильмот также считает, что при ремонте необходимо использовать новейшие материалы вместо свинца и дуба.

"Я думаю, что сегодня мы должны использовать материалы нашего времени, это очень важно", — указал архитектор.

Кроме того, он отметил, что было бы "неплохо оставить какой-нибудь след от огня, например, в виде фрески, чтобы он вошел в историю".

Вильмот хорошо известен в России. Он выступил автором концепции развития "Большой Москвы", набережной в Волгограде, реконструкции зданий московской фабрики "Красный Октябрь" . Однако его самым грандиозным проектом, как отмечают эксперты, стал Российский духовно-культурный центр в Париже, открывшийся в 2016 году.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Его удалось полностью потушить лишь к утру следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях сооружения. Огонь полностью уничтожил шпиль собора, часы и большую часть кровли.

Во вторник вечером президент страны Эмманюэль Макрон призвал реконструировать одну из главных достопримечательностей французской столицы за пять лет. Французские власти, бизнесмены и общественные организации начали сбор средств на восстановление собора. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.