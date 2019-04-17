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100-процентные шансы: эксперт о втором туре для Зеленского 

Рамблер 46 минут назад
Шансы актера Владимира Зеленского на победу во втором туре выборов президента Украины 100-процентные, заявил Business FM глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
В первом туре, состоявшемся 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко с 15,95%. Он и будет соперничать с актером 21 апреля.
«У него (Зеленского. — Прим. ред.) сейчас 100-процентные шансы стать президентом», — уверен Золотарев.
Эксперт считает, что помешать Зеленскому выиграть выборы может лишь пробуждение в постели либо с живым парнем, либо с мертвой девицей, «как говорил один американский сенатор».
При этом более важным вопросом Золотарев считает «А что будет дальше?». По его словам, чтобы воплотить свои предвыборные обещания в жизнь, Зеленскому нужен политический ресурс, а его нет.
Получить его актер сможет либо за счет большинства в парламенте, для чего потребуются «экстраординарные меры», либо за счет роспуска парламента и формирования коалиции.
Однако и это, не исключает эксперт, может не дать Зеленскому достаточно власти. По словам Золотарева, «похоже», что «держатели» украинской политики решили превратить страну в парламентскую республику, «обрезав» полномочия президента.
«Зеленский может оказаться в ситуации, когда он будет работать президентом у премьера Тимошенко», — полагает он.
Комментарии1
В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Золотарев , Business FM
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