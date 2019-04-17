100-процентные шансы: эксперт о втором туре для Зеленского

В первом туре, состоявшемся 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко с 15,95%. Он и будет соперничать с актером 21 апреля.

«У него (Зеленского. — Прим. ред.) сейчас 100-процентные шансы стать президентом», — уверен Золотарев.

Эксперт считает, что помешать Зеленскому выиграть выборы может лишь пробуждение в постели либо с живым парнем, либо с мертвой девицей, «как говорил один американский сенатор».

При этом более важным вопросом Золотарев считает «А что будет дальше?». По его словам, чтобы воплотить свои предвыборные обещания в жизнь, Зеленскому нужен политический ресурс, а его нет.

Получить его актер сможет либо за счет большинства в парламенте, для чего потребуются «экстраординарные меры», либо за счет роспуска парламента и формирования коалиции.

Однако и это, не исключает эксперт, может не дать Зеленскому достаточно власти. По словам Золотарева, «похоже», что «держатели» украинской политики решили превратить страну в парламентскую республику, «обрезав» полномочия президента.