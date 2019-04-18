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В ПНС обвинили Францию в поддержке Хафтара 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило французские власти в поддержке маршала Халифы Хафтара.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД ПНС.
Отмечается, что в правительстве нацсогласия в связи с этим объявили о прекращении сотрудничества с Францией.
Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.
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В мире , Африка , ВОЗ , Ливия , Франция
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