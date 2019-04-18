В ПНС обвинили Францию в поддержке Хафтара

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило французские власти в поддержке маршала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД ПНС.

Отмечается, что в правительстве нацсогласия в связи с этим объявили о прекращении сотрудничества с Францией.

Ранее в ливийском отделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что по меньшей мере 174 человека погибли, ещё 756 получили ранения в ходе боевых действий в стране.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель и что взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.