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Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело «по фактам умышленной сдачи Крыма» в отношении лидеров акций протеста на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение «Авер Лекс».
«Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», — сообщили в организации.
По словам представителей «Авер Лекс», фигурантами уголовного дела являются экс-премьер Арсений Яценюк, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, мэр Киева и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, генеральный прокурор Юрий Луценко и другие.
«Пятого февраля адвокатской группой Виктора Януковича были презентованы результаты собственного расследования событий 2014 года и их роли в потере территориальной целостности Украины. Собраны доказательства, раскрывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков», — отмечают в агентстве.
Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Виталий Кличко , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Олег Тягнибок , Арсений Яценюк , Республика Крым
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