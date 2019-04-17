Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело «по фактам умышленной сдачи Крыма » в отношении лидеров акций протеста на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское объединение «Авер Лекс».

«Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», — сообщили в организации.

«Пятого февраля адвокатской группой Виктора Януковича были презентованы результаты собственного расследования событий 2014 года и их роли в потере территориальной целостности Украины. Собраны доказательства, раскрывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков», — отмечают в агентстве.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.