Мертвые утки: за что Трамп выслал российских дипломатов 

Дональд Трамп изначально не хотел высылать российских дипломатов из Соединенных Штатов из-за отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери, пишут американские СМИ. Однако под впечатлением от снимков предполагаемых жертв «химатаки», предоставленных директором ЦРУ Джиной Хаспел, все же принял это решение. Власти США ранее заявили, что готовят новые санкции против России в связи с делом Скрипаля. В то же время Москва пытается добиться встречи с пострадавшими шпионом и его дочерью, однако Лондон отказывает в такой возможности.
По данным «десятков» источников The New York Times, президент США Дональд Трамп изначально скептически отнесся к предположению, что Россия причастна к отравлению Скрипалей, и не планировал высылать российских дипломатов в ответ на возможную «атаку» в Солсбери.
Однако впоследствии директор ЦРУ Джина Хаспел убедила Трампа пойти на этот шаг, показав ему снимки отравленных, как утверждает Лондон, нервно-паралитическим веществом «Новичок»: наибольшее впечатление на президента произвело фото мертвых уток.
Известно, что президент США довольно чувствителен к подобным вещам — СМИ писали, что он отдал приказ атаковать объекты в Сирии также после того, как увидел на экране пострадавших от «химатаки» детей в апреле 2017 года в Идлибе. Впоследствии, правда, выяснилось, что применение химического оружия было постановкой. Кстати, как выяснилось позже, кадры самой атаки ему показала его дочь Иванка.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, проживавший в британском городе Солсбери, был отравлен предположительно нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года. В инциденте британские власти практически сразу обвинили Москву.
После отравления Скрипаля и его дочери Юлии США выслали из страны более 60 российских дипломатов. Так же поступили и страны ЕС, хотя некоторые государства ограничились символическим количеством российских дипработников.
США в настоящее время готовятся к новому раунду антироссийских санкций. По данным источников агентства Bloomberg, санкции планируется ввести против России именно в связи с делом Скрипалей.
Первый раунд санкций по делу Скрипалей был запущен в августе прошлого года. Тогда американская администрация воспользовалась действующим законом «О контроле за химическим и биологическим оружием» и ввела запрет на поставку в Россию электроники и различной продукции двойного назначения. Москве тогда же были выдвинуты требования — предоставить гарантии неприменения химоружия, допустить на свою территорию инспекторов ООН или других международных организаций. Поскольку Москва отрицает свою причастность к инциденту с отравлением Скрипалей, эти указания были проигнорированы.
В декабре прошлого года представитель Госдепа США заявил, что Россия не выполнила требования закона и сейчас решается, каким должен быть второй пакет санкций. Он подчеркнул, что американская администрация никогда заранее не объявляет, какие ограничительные меры будут введены.
Ранее новыми полномочиями в том числе в связи с делом Скрипаля была наделена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Она получила возможность не только заявлять о факте применения химического оружия, но и возлагать ответственность на применившую его страну.
Между тем, российские власти настаивают на возможности свидания как с экс-полковником, так и с его дочерью, на что британские власти идти не хотят.
При этом недавно состоялась встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко с Чарли Роули, который пострадал также предположительно от воздействия «Новичка» в британском городе Эймсбери. Роули, правда, стал случайной жертвой возможной атаки — он подобрал упаковку духов, в которой, как утверждают британские следователи, находилось отравляющее вещество.
Встреча Роули и посла прошла в апреле 2019 года. Российский посол провел для Роули его брата Мэтью краткую экскурсию по резиденции диппредставительства в Лондоне, вручил гостям книги в подарок и передал копии доклада «Солсбери: вопросы без ответов», подготовленного российским посольством в ответ на расследование британской стороны.
«Должен сказать, что большая часть вопросов [от Роули] была построена на полном отсутствии информации со стороны британцев. В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести «Новичок», — отметил российский дипломат.