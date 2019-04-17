Властям Венесуэлы по-прежнему стоит опасаться реализации силового сценария со стороны международных игроков. Масла в огонь подливают источники телеканала CNN, которые сообщают о разработке Пентагоном военных опций в рамках разрешения кризиса в Боливарианской Республике. По мнению американского военного командования, такие меры необходимы для того, чтобы противостоять политике России, Кубы и Китая в латиноамериканской стране.
Советник президента США Джон Болтон попросил исполняющего обязанности министра обороны Патрика Шанахана подумать над тем, какие военные опции можно использовать против усиления российского влияния в Венесуэле. Об этом рассказал на условиях анонимности представитель американского оборонного ведомства телеканалу CNN. Источник уточнил, что подготовительная работа проводится Объединённым комитетом начальников штабов, который, как правило, вместе с Южным командованием занимается планированием возможных военных операций. Затем план будет передан на утверждение высшему руководству Пентагона.
Однако, несмотря на предшествующие уверения Помпео, что для разрешения венесуэльского кризиса рассматриваются «все варианты», источники CNN в военном ведомстве утверждают: у американского военного руководства нет желания заниматься свержением режима Николаса Мадуро напрямую. В то же время в качестве давления на Мадуро и его союзников в лице России и Китая США могут провести военно-морские учения в регионе. Кроме того, военные США могут помочь доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Как утверждают американские чиновники, у России, Кубы или Китая не должно быть и мысли о том, что они могут иметь беспрепятственный доступ к берегам Венесуэлы.
Власти Боливарианской Республики неоднократно апеллировали к тому, что против них готовят «военный» заговор. Так, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвиняла власти США, Колумбии и Бразилии в подготовке военного вторжения.
Международное сообщество и его структуры по защите закона в мире должны знать, что в настоящее время осуществляется преступный план по военному нападению на Венесуэлу. Американские, бразильские и колумбийские чиновники намерены проигнорировать волю народа Венесуэлы путём военного вторжения, — написала Родригес в Twitter.
По её словам, в том случае если этот сценарий будет реализован, эти страны совершат «преступление против человечества и будут нести международную ответственность». По данным венесуэльского руководства, 10 апреля в Вашингтоне состоялись секретные переговоры, в ходе которых обсуждался план вторжения в Боливарианскую Республику с целью свергнуть законное правительство
Впрочем, сами американцы не спешат никого успокаивать. Находясь в Парагвае, Помпео снова напомнил: в том, что касается Венесуэлы, все варианты по-прежнему «на столе».
Это очень важно, потому что мы не знаем, как все пойдёт дальше, — признался госсекретарь.
Впрочем, не ясно, есть ли у Соединённых Штатов чёткая стратегия по противодействию режиму Мадуро, который, по мнению Помпео, пользуется военной поддержкой со стороны России и Кубы.
Они (российские власти. — News.ru) вмешались (в ситуацию в Венесуэле. — News.ru) самым фундаментальным образом, — заявил Помпео в разговоре с журналистами. — Кубинцы распоряжаются аппаратом безопасности. Если бы вы были венесуэльским военным лидером, вас это смутило бы, не правда ли?
Что касается Китая, то, по выражению главы Госдепартамента, США не хотели бы, чтобы в Латинской Америке китайские официальные лица появлялись с «чемоданами, полными денег».
В Вашингтоне ранее предлагали рассматривать силовые меры в том числе для того, чтобы обеспечить беспрепятственные доставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Так, в эфире CNN член верхней палаты Конгресса, бывший губернатор штата Флорида Рик Скотт (Республиканская партия) высказал мнение, согласно которому Николас Мадуро проводит политику геноцида, специально не допуская все поставки гуманитарной помощи в страну. Санкционная политика в отношении венесуэльских властей необходима, отметил сенатор, однако, по его мнению, надо серьёзно рассмотреть вопрос, прибегнут ли Соединённые Штаты к помощи военных.
В свою очередь российская сторона называет такие планы неприемлемыми. По оценке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США таким образом противопоставляют себя всему латиноамериканскому миру. Шеф российской дипломатии называл действия США открытым вмешательством во внутренние дела Боливарианской Республики. В то же время по приглашению официального Каракаса в Венесуэле с марта присутствует российская военная делегация. Предположительно, военнослужащие могут консультировать бойцов Вооружённых сил Венесуэлы — в частности, помогать им развёртывать военную технику российского производства. Таким образом, любые попытки военного вмешательства США могут стать угрозой для российских военных.