США готовят для России в Венесуэле «военный сюрприз»

Кубы и Властям Венесуэлы по-прежнему стоит опасаться реализации силового сценария со стороны международных игроков. Масла в огонь подливают источники телеканала CNN, которые сообщают о разработке Пентагоном военных опций в рамках разрешения кризиса в Боливарианской Республике. По мнению американского военного командования, такие меры необходимы для того, чтобы противостоять политике России Китая в латиноамериканской стране.

Однако, несмотря на предшествующие уверения Помпео, что для разрешения венесуэльского кризиса рассматриваются «все варианты», источники CNN в военном ведомстве утверждают: у американского военного руководства нет желания заниматься свержением режима Николаса Мадуро напрямую. В то же время в качестве давления на Мадуро и его союзников в лице России и Китая США могут провести военно-морские учения в регионе. Кроме того, военные США могут помочь доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. Как утверждают американские чиновники, у России, Кубы или Китая не должно быть и мысли о том, что они могут иметь беспрепятственный доступ к берегам Венесуэлы.

Власти Боливарианской Республики неоднократно апеллировали к тому, что против них готовят «военный» заговор. Так, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвиняла власти США, Колумбии и Бразилии в подготовке военного вторжения.

Международное сообщество и его структуры по защите закона в мире должны знать, что в настоящее время осуществляется преступный план по военному нападению на Венесуэлу. Американские, бразильские и колумбийские чиновники намерены проигнорировать волю народа Венесуэлы путём военного вторжения, — написала Родригес в Twitter.

По её словам, в том случае если этот сценарий будет реализован, эти страны совершат «преступление против человечества и будут нести международную ответственность». По данным венесуэльского руководства, 10 апреля в Вашингтоне состоялись секретные переговоры, в ходе которых обсуждался план вторжения в Боливарианскую Республику с целью свергнуть законное правительство

Впрочем, сами американцы не спешат никого успокаивать. Находясь в Парагвае, Помпео снова напомнил: в том, что касается Венесуэлы, все варианты по-прежнему «на столе».

Это очень важно, потому что мы не знаем, как все пойдёт дальше, — признался госсекретарь.

Впрочем, не ясно, есть ли у Соединённых Штатов чёткая стратегия по противодействию режиму Мадуро, который, по мнению Помпео, пользуется военной поддержкой со стороны России и Кубы.

Они (российские власти. — News.ru) вмешались (в ситуацию в Венесуэле. — News.ru) самым фундаментальным образом, — заявил Помпео в разговоре с журналистами. — Кубинцы распоряжаются аппаратом безопасности. Если бы вы были венесуэльским военным лидером, вас это смутило бы, не правда ли?

Что касается Китая, то, по выражению главы Госдепартамента , США не хотели бы, чтобы в Латинской Америке китайские официальные лица появлялись с «чемоданами, полными денег».

В Вашингтоне ранее предлагали рассматривать силовые меры в том числе для того, чтобы обеспечить беспрепятственные доставки гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Так, в эфире CNN член верхней палаты Конгресса, бывший губернатор штата Флорида Рик Скотт Республиканская партия ) высказал мнение, согласно которому Николас Мадуро проводит политику геноцида, специально не допуская все поставки гуманитарной помощи в страну. Санкционная политика в отношении венесуэльских властей необходима, отметил сенатор, однако, по его мнению, надо серьёзно рассмотреть вопрос, прибегнут ли Соединённые Штаты к помощи военных.