«Опоздали на 23 минуты»: почему в Нотр-Дам не сразу вызывали пожарных

Сотрудники собора вызвали спасателей спустя почти полчаса после срабатывания первой пожарной тревоги, сообщает издание BuzzFeed. К таким выводам пришли в парижской прокуратуре, детально изучив хронологию развития событий.

Правоохранители выяснили, что пожарная сигнализация в соборе Парижской Богоматери впервые сработала в 18:20 по местному времени. Однако сотрудники, находившиеся в здании, об этом в экстренные службы не сообщили, попытавшись самостоятельно найти источник возгорания. Поиски длились 23 минуты и оказались безуспешными. После того как видимый огонь уже охватил верхнюю часть собора, в 18:43 поступило сообщение на пульт пожарной охраны.

Выяснилось, что после срабатывания пожарной сигнализации сотрудники собора в течение 20 минут эвакуировали всех присутствующих в здании людей, и, не почувствовав запаха дыма, решили, что тревога оказалась ложной.

Ранее издание La Parisien сообщило о вероятной причине пожара в Нотр-Дам. По мнению экспертов, возгорание могло произойти из-за «проблем с электрикой».

По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, огонь возник «из-за несчастного случая», впрочем, правоохранитель отметил, что «расследование будет долгим и сложным».

Возгорание в Нотр-Дам де Пари произошло вечером 15 апреля во время реставрационных работ. По данным СМИ, собор полыхал в течение 9 часов. В результате рухнули шпиль и кровля здания.