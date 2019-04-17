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«Опоздали на 23 минуты»: почему в Нотр-Дам не сразу вызывали пожарных 

Рамблер 42 минуты назад
Сотрудники собора вызвали спасателей спустя почти полчаса после срабатывания первой пожарной тревоги, сообщает издание BuzzFeed. К таким выводам пришли в парижской прокуратуре, детально изучив хронологию развития событий.
Правоохранители выяснили, что пожарная сигнализация в соборе Парижской Богоматери впервые сработала в 18:20 по местному времени. Однако сотрудники, находившиеся в здании, об этом в экстренные службы не сообщили, попытавшись самостоятельно найти источник возгорания. Поиски длились 23 минуты и оказались безуспешными. После того как видимый огонь уже охватил верхнюю часть собора, в 18:43 поступило сообщение на пульт пожарной охраны.
Выяснилось, что после срабатывания пожарной сигнализации сотрудники собора в течение 20 минут эвакуировали всех присутствующих в здании людей, и, не почувствовав запаха дыма, решили, что тревога оказалась ложной.
Ранее издание La Parisien сообщило о вероятной причине пожара в Нотр-Дам. По мнению экспертов, возгорание могло произойти из-за «проблем с электрикой».
По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, огонь возник «из-за несчастного случая», впрочем, правоохранитель отметил, что «расследование будет долгим и сложным».
Возгорание в Нотр-Дам де Пари произошло вечером 15 апреля во время реставрационных работ. По данным СМИ, собор полыхал в течение 9 часов. В результате рухнули шпиль и кровля здания.
Ценные экспонаты, располагавшиеся внутри собора, не пострадали: Терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин удалось вынести, остальные реликвии находились в задней части здания, где их удалось защитить от огня.
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В мире , Видео , Иисус Христос
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