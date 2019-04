Больше санкций: по кому теперь ударят США

Венесуэла и Американские власти готовят новые санкции для ряда стран. Так, под ограничения попадут Куба Никарагуа . В частности, США хотят разрешить подавать иски на иностранные компании, у которых есть на Кубе бизнес и имущество, ранее конфискованное кубинскими властями у частных владельцев. Если какие-либо европейские страны будут не согласны с новыми запретами американской стороны, то они могут обратиться во ВТО . Но нет никаких гарантий, что их иски одобрят.

США намерены ввести новые санкции в отношении ряда стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный американский источник.

По данным издания, в среду, 17 апреля, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявит о новых санкциях против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

В частности, американские власти хотят разрешить подавать в американские суды иски против иностранных компаний, у которых есть бизнес на Кубе и собственность, в прошлом конфискованная кубинскими властями у частных владельцев.

Эти санкции, возможно, и станут теми самыми «более серьезными действиями против Кубы», о которых говорил вице-президент США Майк Пенс в начале апреля, выступая в институте Джеймса Бейкера в Техасе.

В случае если найдутся европейские страны, несогласные с новыми санкциями Белого дома, то они могут оспорить их во Всемирной торговой организации (ВТО). Собеседник издания, в свою очередь, считает, что подобные иски будут отвергнуты.

Тем временем США продолжают вводить новые ограничения для компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. Ранее, 12 апреля, американские власти внесли в санкционный список еще четыре компании и девять танкеров. Они стали подвержены запретам из-за того, что, по данным Минфина США, перевозили нефть по данному маршруту. Об этом заявили на сайте Минфина Соединенных Штатов

Под ограничения попали три либерийские компании — Jennifer Navigation, Lima Shipping и Large Range — и одна итальянская — PB Tankers S. P. A. Перечисленные в списке девять танкеров принадлежат этим структурам, говорится в сообщении.

«Мы продолжаем действовать против компаний, которые транспортируют венесуэльскую нефть на Кубу, так как они получают прибыль, пока режим [действующего президента Венесуэлы Николаса — Газета. Ru] Мадуро разворовывает природные ресурсы», — указали в ведомстве.

Санкции представляют собой блокировку активов этих структур в юрисдикции США. Кроме того, американские власти запрещают гражданам США совершать какие-либо сделки с включенными в список компаниями.

Напомним, что 5 апреля Белый дом внес в санкционный список две компании, которые перевозили нефть по тому же маршруту — Венесуэла-Куба. Также под ограничения попали 34 танкера венесуэльской госкомпании PDVSA, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на территории страны.

Компании, попавшие в списки, — Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции).

Минфине подчеркнули, что ограничения направлены против «спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелегитимному режиму [президента] Николаса Мадуро». В США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

Кроме того, в сообщении Минфина указывается, что Мадуро продолжает оказывать помощь Кубе, несмотря на гуманитарный кризис в Венесуэле.

Дело в том, что, по мнению Вашингтона, в обмен на нефть Куба предоставляет военную помощь, а также разведку, медиков и политических советников, которые, как считают в Вашингтоне, помогают режиму Мадуро. Власти США уверены, что Венесуэле необходима смена режима, а Куба должна понести ответственность за вмешательство в политику страны.

В ответ на эти санкции 6 апреля власти Венесуэлы заявили, что считают эти ограничения циничными и незаконными. Об этом говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, которое глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса опубликовал в твиттере.

«Парадоксально, что страна-член ВТО, которая называет себя защитником принципов свободы, нарушает базовые экономические и торговые права», — говорится в заявлении. Кроме того, в Каракасе добавили, что действия американский властей направлены против граждан Кубы и Венесуэлы, а также против компаний, которые должны быть защищены международным правом.

В МИДе Венесуэлы заявили, что страна ответит США юридическим путем. Дипломаты добавили, что «никакие империалистические действия» не смогут восстановить независимого сотрудничества.