Пятилетка Макрона: как Франция восстановит Нотр-Дам

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении к гражданам страны заявил, что планирует восстановить пострадавший от огня собор Парижской Богоматери за пять лет. Однако специалисты не согласны с главой республики. Эксперты в области архитектуры утверждают, что на восстановление уйдет минимум 10 лет. Называются и более длительные сроки — 40-50 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам заявил, что сгоревший собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет. Видеотрансляция велась по телеканалу BFMTV.

«Мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет. Мы способны это сделать. И мы мобилизуем на это все силы, как и в других областях», — сказал президент страны.

В своей речи глава французского государства также отметил: то, что люди «раньше считали неразрушимым, может оказаться разрушенным».

«Пожар в соборе Нотр-Дам напоминает нам о том, что наша история всегда движется вперед, никогда не останавливается. И что нам еще много раз предстоит преодолевать тяжкие испытания. Все, что составляет Францию — духовная и материальная ее составляющая — все это может однажды пострадать, и нам не следует этого забывать», — сказал он.

Французский лидер добавил, что он разделяет боль и надежду французов и всех любящих Францию иностранцев и считает, что сейчас «надо действовать».

«Мы будем действовать, у нас получится», — подчеркнул Макрон.

Во время своего шестиминутного обращения глава французского государства отметил, что эта катастрофа может стать «возможностью всем объединиться» и при этом «стать лучше, чем ранее». «Нам необходимо обрести путеводную нить нашего общенационального и общечеловеческого проекта, проникнутого подлинно французскими чувствами», — обратился президент к согражданам.

Кроме того, он отметил работу пожарных, которые в течение почти 14 часов тушили огонь, который охватил крышу и одну из башен собора. «То, что мы видели этой ночью в Париже, это способность мобилизоваться, объединяться, чтобы бороться», — подчеркнул французский глава.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что при тушении собора были задействованы несколько сотен пожарных.

«На тушение пожара были собраны пять сотен пожарных, которые действовали отважно и мощно», — цитирует министра ТАСС.

Тем временем архитекторы и реконструкторы утверждают, что на восстановление достопримечательности уйдет не менее 10 лет. Так, архитектор Петер Фюссених полагает, что потребуются целые десятилетия на возобновление прежнего вида здания.

«Совершенно точно, что потребуются годы, возможно, даже десятилетия, пока последние следы ущерба, нанесенного этим ужасным пожаром, не будут полностью убраны», — сказал эксперт.

Другой специалист в области реконструкций зданий в Реймсе, Вене и Дрездене Стефан Берн в эфире BFM TV указал, что времени потребуется гораздо больше — 40-50 лет.

«Трудно представить, как будет выглядеть этот национальный и международный сбор средств на восстановление собора. Я уверяю вас — и это доставляет мне немало боли из эгоистических соображений, ведь я этого уже никогда не увижу, — что на восстановление уйдет 40—50 лет», — цитирует его слова Ино ТВ.

Представитель ответственных за реставрацию здания попечителей Мишель Пико дал более утешительные прогнозы. По его словам, потребует 10 лет лет, чтобы собор вновь принял прежний вид, сообщает ФАН.

«С учетом разрушений, которые были сегодня, восстановление займет, на мой взгляд, не меньше 10 лет с удвоенными усилиями», — заявил Пико, отметив, что есть возможность обрушения колокола, так как здание получило серьезные повреждения.

Тем временем полным ходом идет сбор средств на реконструкцию здания. Президент Франции обещал провести международную фандрайзинговую кампанию для привлечения средств. Между тем французская нефтегазовая компания Total пожертвовала 100 млн евро, об этом сообщил ее гендиректор Патрик Пуянне в твиттере. Кроме того, Бернар Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пообещали 200 млн евро на восстановление собора. Префектура, как сообщила глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс , выделит 10 млн евро на восстановление одной из главных достопримечательностей страны.

«Семья Арно и группа LVMH выражает свою солидарность и объединяется, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства», — передает их слова Reuters со ссылкой на заявление семьи.

Помощь России предложил президент Владимир Путин . «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — подчеркнул глава государства, предложив направить во Францию «лучших российских специалистов» для реставрации собора.

Американский лидер Дональд Трамп также готов оказать помощь со стороны государства в восстановлении здания. «Мы поддерживаем Францию и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Напомним, что вечером 15 апреля загорелась крыша собора Парижской Богоматери. Возгорание произошло в районе строительных лесов, где велась реставрация частей здания, запланированная до 2022 года. В результате пожара шпиль рухнул. Затем огонь перекинулся на одну из башен. Реликвии, хранившиеся в соборе, удалось спасти.