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Трамп обозвал и «похоронил» своих основных соперников-демократов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обозвал и "похоронил" в Twitter своих основных соперников-демократов в борьбе за президентское кресло в 2020 году Берни Сандерса и Джо Байдена.
"Думаю, что двумя финалистами, которые будут участвовать в выборах против, возможно, лучшей экономики в истории нашей страны (и много чего еще прекрасного), будут безумный Берни Сандерс и соня Джо Байден! Я жду борьбы с любым. Упокой Господи их души!" — написал Трамп в среду в своем Twitter.
Результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией The Morning Consult, показали, что Байден и Сандерс лидируют по популярности в списке из 25 демократов, заявивших на этот момент об участии в президентской гонке. Байден, по данным опроса, набирает 31%, а Сандерс — 23%. Ни один из других кандидатов не набрал двузначную цифру.
Опрос проводился 8-14 апреля среди зарегистрированных избирателей, в нем приняли участие 12550 человек по всей стране.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс
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