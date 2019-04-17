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Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сообщило австралийское издание Sydney Morning Herald.
Присужденную Ассанжу награду получил лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган, который выступил в качестве представителя основателя WikiLeaks, передает ТАСС.
Награждение проходило в здании Европарламента в Страсбурге. На эту премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте (GUE/NGL).
Напомним, в прошлый четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. Британский суд объяснил арест Ассанжа нарушением условий освобождения под залог. При этом в Скотленд-Ярде заявили, что журналист задержан по запросу властей США.
По поступающим сообщениям, Ассанжа бросили в тюрьму особо строго режима «Белмарш», которую прозвали «британский Гуантанамо».
В Кремле подчеркивали, что арест журналиста противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.
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В мире , Европарламент , Wikileaks , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Мальта
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