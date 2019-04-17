Михаил Горбачев рассказал о намерении добиться реформ в Индонезии

Индонезийский политик по имени Михаил Горбачев Дом рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в парламент страны, чтобы добиться политических реформ.

Всеобщие выборы, во время которых впервые в истории Индонезии будут избираться одновременно президент, вице-президент и депутаты национального парламента и местных органов законодательной власти, пройдут 17 апреля.

"Моя цель — политические реформы в Индонезии. Три главных вопроса — коррупция, нетерпимость и окружающая среда", — сказал Горбачев в беседе с агентством.

Индонезийский Горбачев, несколько раз неудачно поучаствовав в выборах местного уровня в многомиллионном Бекаси, городе-спутнике Джакарты, за последние годы создал себе репутацию упорного борца за сохранение окружающей среды и получил поддержку значительного количества избирателей региона северо-западной Явы, в который входит Бекаси. На нынешних выборах он баллотируется от Партии солидарности.