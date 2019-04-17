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Михаил Горбачев рассказал о намерении добиться реформ в Индонезии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Индонезийский политик по имени Михаил Горбачев Дом рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в парламент страны, чтобы добиться политических реформ.
Всеобщие выборы, во время которых впервые в истории Индонезии будут избираться одновременно президент, вице-президент и депутаты национального парламента и местных органов законодательной власти, пройдут 17 апреля.
"Моя цель — политические реформы в Индонезии. Три главных вопроса — коррупция, нетерпимость и окружающая среда", — сказал Горбачев в беседе с агентством.
Индонезийский Горбачев, несколько раз неудачно поучаствовав в выборах местного уровня в многомиллионном Бекаси, городе-спутнике Джакарты, за последние годы создал себе репутацию упорного борца за сохранение окружающей среды и получил поддержку значительного количества избирателей региона северо-западной Явы, в который входит Бекаси. На нынешних выборах он баллотируется от Партии солидарности.
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В мире , Михаил Горбачев , РИА Новости , Индонезия
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