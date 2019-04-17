Власти Никарагуа объявили об освобождении 636 заключенных

Министерство внутренних дел Никарагуа объявило об освобождении 636 заключенных из исправительных учреждений страны по случаю Страстной недели, сообщается в заявлении ведомства.

"МВД Никарагуа информирует … что через главное управление национальной пенитенциарной системы по случаю Страстной недели … 636 заключенных, содержавшихся в различных исправительных учреждениях страны, 16 апреля смогут воспользоваться режимом семейного проживания", — говорится в сообщении.

Оппозиционный Гражданский альянс заявил, что среди освобожденных только 13 политических заключенных, сообщает издание Prensa.

В середине марта была освобождена партия заключенных из 50 человек. Оппозиция тогда заявила, что освобождение всего 50 человек является насмешкой, тогда как всего в ходе антиправительственных выступлений с апреля 2018 года были арестованы более 700 человек. Однако, по данным портала Nacional, с 26 февраля этого года на свободу были выпущены всего 212 таких заключенных. Позже в начале апреля правительство страны начало процесс освобождения еще 50 заключенных, которых оппозиция называет политическими узниками.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле прошлого года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.

Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру — 198 погибших.