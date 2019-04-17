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Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов 

РИА Новости 57 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Facebook раскритиковал штаб действующего главы государства Петра Порошенко из-за выдвижения новых требований по организации дебатов.
По словам Зеленского, команда Порошенко требует установить на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где должны состояться дебаты, разные сцены для выступлений.
"Где вы видели в мире, как вы себе представляете, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах", — спросил кандидат в президенты.
Он добавил, что намерен установить "фан-зону" для свободного прохода зрителей в центр стадиона, однако, отметил Зеленский, штаб действующего лидера страны выступает против этого.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет в воскресенье, в нем примут участие Порошенко и Зеленский, который был лидером в первом туре. Согласно данным первого опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов, Зеленский опережает действующего главу государства с 61 процентом голосов против 24-х. Через неделю был опубликован опрос Киевского международного института социологии, он показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, тогда как Порошенко — около 25 процентов.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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