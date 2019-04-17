СМИ: Винник обратился за помощью к Путину

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения, которое есть в распоряжении редакции.

В письме он коротко изложил суть своей ситуации, подчеркнув, что после рассмотрения его жалобы на незаконное содержание под стражей в течение более чем 20 месяцев «суд вынес решение ничего не решать».

В обращении он рассказал о намерении возобновить голодовку и попросил Путина позаботиться о его семье.

«Моя жена тяжело больна, дети останутся сиротами, я… продолжаю голодовку, в которой находился ранее более 100 дней и приостановил её только для того, чтобы меня довезли до суда… в случае моей смерти прошу вас не отдавать моё тело врагу и похоронить его по христианским обычаям», — указывается в письме.

Уточняется, что обращение было передано в Москву через российское диппредставительство в Греции.

11 апреля суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи Винника.

18 марта адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина, заявил, что Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывало финансовые услуги, но не получило на это разрешения» США.