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СМИ: Винник обратился за помощью к Путину 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, написал в адрес президента России Владимира Путина обращение, в котором попросил российского лидера о помощи.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения, которое есть в распоряжении редакции.
В письме он коротко изложил суть своей ситуации, подчеркнув, что после рассмотрения его жалобы на незаконное содержание под стражей в течение более чем 20 месяцев «суд вынес решение ничего не решать».
В обращении он рассказал о намерении возобновить голодовку и попросил Путина позаботиться о его семье.
«Моя жена тяжело больна, дети останутся сиротами, я… продолжаю голодовку, в которой находился ранее более 100 дней и приостановил её только для того, чтобы меня довезли до суда… в случае моей смерти прошу вас не отдавать моё тело врагу и похоронить его по христианским обычаям», — указывается в письме.
Уточняется, что обращение было передано в Москву через российское диппредставительство в Греции.
11 апреля суд первой инстанции в Греции отказался освободить из-под стражи Винника.
18 марта адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина, заявил, что Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывало финансовые услуги, но не получило на это разрешения» США.
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Комментарии
В мире , Александр Винник , Владимир Путин , Греция
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