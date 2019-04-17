The National Interest (США): комедийный актер и кандидат в президенты бросает вызов системе откатов на Украине

The National Interest (США) по фамилии Барсук опечален состоянием украинской экономики, однако в том, что на Автор статьи впо фамилии Барсук опечален состоянием украинской экономики, однако в том, что на Украине воруют, обвиняет Россию . Кто, как не она, научила украинцев брать откаты и давать взятки! Сейчас нужен тот, кто переломит эту всеобщую привычку, которая пришлась на удивление ко двору в украинском бизнесе. Способен ли на это легкомысленный на вид Зеленский

Длинная история правительственной коррупции на Украине, возможно, подходит к своевременному концу — по требованию юмориста. После участия в весьма жесткой предвыборной кампании популярный комик Владимир Зеленский получил больше голосов, чем многолетний президент Украины и миллиардер Петр Порошенко , и в результате возникла необходимость в проведении второго тура. Если Зеленский станет президентом Украины, то многим будет не до смеха — его президентство, возможно, является лучшей надеждой на спасение экономики этой доведенной до нищеты страны.

Когда актер и звезда комедийного жанра, претендующий на президентский пост, впервые намного опередил Порошенко, это по понятным причинам вызвало настоящий переполох. Так, например, мои родители и родственники на Украине давно получают удовольствие от его юмористических пародий в стиле программы «В субботу вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), однако остаются сомнения по поводу способности этого политического новичка управлять страной в условиях коррупции и прекратить войну против поддерживаемых Россией повстанцев в восточных регионах Украины.

Тем не менее создается впечатление, что Зеленский, как и президент Дональд Трамп , оказался способен мобилизовать свою колоритную публичную деятельность и сделать ее созвучной настроению украинского общества.

Украинцы проголосовали за шоколадного магната Петра Порошенко после революции на Майдане 2014 года, когда после пяти месяцев кровопролитных волнений был отстранен от власти пророссийский президент Виктор Янукович . Президентство Порошенко означало конец господства пророссийской марионетки, однако оно не принесло улучшения условий жизни и не помогло избавиться от традиционного наследия коррупции, уходящего своими корнями в советскую эпоху.

Сегодня на Украине ежегодно разворовывается 50% средств, выделяемых на поддержку национального здравоохранения. По мнению украинцев, ситуация с взятками стала еще хуже в последние пять лет, что мешает инвестициям в малый бизнес и поддерживает черный рынок. Коррупция также препятствует притоку иностранных инвестиций в одну из самых бедных стран в Европе. Так, например, компания «Икеа» (Ikea) отказалась от планов открыть магазин в этой стране, поскольку ее представители не смогли найти правильного чиновника, которого следовало подкупить. Председатель еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал коррупцию одним из главных препятствий на пути интеграции Украины в Евросоюз , а ведь это был важнейший фактор в ходе революции 2014 года.

Таким образом, советская культура коррупции долгое время оставалась нетронутой, и в украинской политике циркулировали одни и те же лица. Юлия Тимошенко , которая была президентом Украины (так в тексте — прим. перев.) до пророссийского Януковича, тоже участвовала в этом году в президентской гонке. Она заняла третье место, получив поддержку 13% избирателей в серьезной борьбе, и теперь ее мнение относительно кандидатов во втором туре может помочь определить исход выборов.

И Порошенко, и Тимошенко — выходцы с запада Украины, где большинство людей твердо поддерживают бесконечную войну с российскими повстанцами на востоке страны, хотя она уже стоила жизни 13 тысячам человек. Сын близкого партнера Порошенко оказался замешан в историю с продажей украинской армии оружия по завышенным ценам, после чего некоторые стали критиковать ястребиный настрой действующего президента и называть его своекорыстным. Кроме того, стало известно, что пока украинских солдат убивали поддерживаемые Россией наемники, Порошенко скрывал миллионы в офшорах в Панаме.

С другой стороны, Зеленский, комедийный актер и лидер президентской гонки, родом из восточной части Украины, а именно из моего родного города Днепропетровска. Зеленский призывает положить конец конфликту и хочет направить ресурсы на то, чтобы накормить граждан встревоженной нации и предоставить им работу. Восточная Украина с ее тесными личными и экономическими связями с Россией не поддерживает эту затратную войну, и ее жители в основном проголосовали за Зеленского. Многие украинцы считают этот кажущийся бесконечным конфликт причиной многих бед украинской экономики, в том числе астрономической инфляции, а также нехватки рабочей силы из-за призыва в армию.

Однако надежды Зеленского не ограничиваются окончанием войны: он намерен покончить и с финансовым кровопролитием. Зеленский не имеет политического прошлого, он не замешан в коррупции, и в своей кампании он сделал ставку на борьбу с подобного рода злоупотреблениями. Коррупция — очень серьезное препятствие для экономического развития Украины, и поэтому согласованные действия против нее могут оказаться ценными.

Остается открытым вопрос, поддержит ли Тимошенко Порошенко во втором туре президентских выборов. Тимошенко — тоже ястреб, но она резко критикует Порошенко за признаки наличия коррупции. До 21 апреля она должна определиться с тем, кого будет поддерживать.

Но даже победа на выборах настроенного на проведение реформ комедийного актера не гарантирует серьезных политических реформ. Хотя Украина освободилась от политического влияния России, советская культура откатов и хищений остается серьезным вызовом для любого президента — даже для того, кто на телевидении сыграл многих лидеров страны.

Если Зеленский на самом деле одержит победу на выборах и сумеет реализовать некоторые из своих обещаний, это может стать серьезной вехой на пути к более мирной и процветающей Украине. Подавив коррупцию и перенаправив ресурсы, которые сегодня тратятся на ведение войны, Зеленский может помочь Украине встать на путь реализации ее мечты о вступлении в Евросоюз. Комедийный актер, изменяющий одну из самых больших и самых бедных наций в Европе, — это уже не шутка.