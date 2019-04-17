Власти Иордании решили отозвать посла в Румынии

Власти Иордании решили отозвать посла в Румынии с 1 июня в связи с решением Бухареста перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим , сообщила официальная газета правительства королевства.

"Его Величество Король одобрил решение совета министров об отзыве в центр посла Сакра Абдаллы Малькауи из посольства в Румынии с 1 июня 2019 года", — говорится в выпуске газеты за вторник.

В конце марта король Иордании Абдалла II отменил визит в Румынию после заявлений премьер-министра страны о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В программу визита входили встречи короля с президентом Румынии, членами парламента, встреча представителей частного и госсекторов обеих стран. Также планировалось заключение двух меморандумов о взаимопонимании, соглашения и рабочей программы в ряде сфер.

Правительство Румынии 25 апреля 2018 года запустило процесс анализа и оценки переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что не был проинформирован о возможном переносе посольства страны и считает эту инициативу правительства нарушением международного права.

Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, остается сложной. Решение США о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим лишь обострило ситуацию и спровоцировало очередной виток эскалации насилия на границе сектора Газа и Израиля.

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Кроме США, столицей Израиля Иерусалим признали Австралия, Гватемала, Чехия, Бразилия и Гондурас.