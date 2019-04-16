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Порошенко намерен уволить всех губернаторов в случае победы на выборах 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Все губернаторы на Украине уйдут в отставку в случае победы нынешнего главы государства Петра Порошенко на президентских выборах. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».
«Ещё одно: сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах — хочу отметить, что таково требование Конституции, — все они (Губернаторы. — RT) уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей. Откуда они возьмутся? Из объединённых территориальных общин, где они уже несколько лет поработали», — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что страна прогрессирует в борьбе с коррупцией.
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