Порошенко намерен уволить всех губернаторов в случае победы на выборах

Все губернаторы на Украине уйдут в отставку в случае победы нынешнего главы государства Петра Порошенко на президентских выборах. Об этом он сказал в эфире «112 Украина». «Ещё одно: сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах — хочу отметить, что таково требование Конституции, — все они (Губернаторы. — RT) уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей. Откуда они возьмутся? Из объединённых территориальных общин, где они уже несколько лет поработали», — приводит слова украинского лидера РИА Новости. Ранее Порошенко заявил, что страна прогрессирует в борьбе с коррупцией.