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Резкий отрыв Зеленского от Порошенко получил объяснение 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, в результате которого выяснилось, что кандидата в президенты Владимира Зеленского поддержат избиратели, чьи фавориты не прошли во второй тур.
В опубликованном документе сказано, что за Зеленского отдадут свои голоса 46% сторонников Юлии Тимошенко. За него также намерены проголосовать приверженцы (71%) оппозиционного кандидата Юрия Бойко. Свои голоса отдадут за него сторонники (57,8%) политика из другого крыла «Оппозиционного блока» Александра Вилкула.
Однако за него будут голосовать всего 36,4% электората экс-министра обороны Анатолия Гриценко. За действующего президента Петра Порошенко отдадут свои голоса 26,1% его сторонников. На сторону Порошенко перешло всего 16,2% приверженцев Тимошенко и 1,3% Бойко.
Всего за Зеленского будут голосовать 72% избирателей, а за Порошенко — 25%.
Опрос был проведен методом личного интервью 9–14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов из 129 населенных пунктов.
Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Первый этап состоялся 31 марта. Тогда лидером стал Владимир Зеленский с 30,2% голосов. А Петр Порошенко набрал 15,95% голосов и занял второе место. Явка — 63,5%.
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В мире , Украина , Александр Вилкул , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко
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