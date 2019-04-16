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Автограф Зеленского сровнялся по стоимости с подписью Гагарина 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Автограф кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского вырос в цене в 100 раз и сровнялся по стоимости с подписью первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом сообщают "Украинские новости".
По данным издания, цена автографа резко выросла после первого тура президентских выборов на Украине. Еще год назад подпись Зеленского стоила 100-200 рублей, то в настоящее время на форумах коллекционеров за нее могут отдать около 13 тыс. рублей.
Отмечается, что примерно столько же стоит подпись Гагарина.
Ранее сообщалось, что на аукционе не смогли продать анкету лидера группы "Кино" Виктора Цоя о вступлении в рок-клуб.
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В мире , Украина , Юрий Гагарин , Виктор Цой , Владимир Зеленский
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