Автограф Зеленского сровнялся по стоимости с подписью Гагарина

Автограф кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского вырос в цене в 100 раз и сровнялся по стоимости с подписью первого космонавта планеты Юрия Гагарина . Об этом сообщают "Украинские новости".

По данным издания, цена автографа резко выросла после первого тура президентских выборов на Украине. Еще год назад подпись Зеленского стоила 100-200 рублей, то в настоящее время на форумах коллекционеров за нее могут отдать около 13 тыс. рублей.

Отмечается, что примерно столько же стоит подпись Гагарина.