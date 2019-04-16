Тысячи записок извлекли из Стены Плача в Иерусалиме

Кстати, изначально в стену на удачу вбивали гвозди (обычно это делали путешественники, прежде чем отправиться в путь, а по возвращении их вынимали). Но затем раввины в качестве альтернативы предложили заменить их записками с просьбами. Сегодня они приравнены к молитве.

Ежегодно их оставляют тысячи евреев и представителей других конфессий со всего мира. Многие также посылают записки по почте, а с 2007 года это можно сделать через интернет. Раввины вкладывают послания между трещинами камней Стены Плача.

Одновременно с извлечением записок рабочие проверяют состояние тысячелетнего монумента, выдергивают сорняки, убирают птичий помет и песок, в который постепенно превращаются камни. По данным Фонда наследия Стены Плача, в этом году было удалено довольно большое количество мелких обломков. Делается это для того, чтобы предотвратить прошлогоднее ЧП, когда глыба весом около 100 кг упала рядом с молившейся женщиной.