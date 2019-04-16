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Кобру от испуга стошнило другой коброй 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В окрестностях индийского города Кхурда, штат Одиша (Орисса), очковая змея длиной 1,2 метра сначала проглотила, а затем срыгнула вторую кобру длиной 90 сантиметров. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.
Женщина, в доме которой спряталось пресмыкающееся, вызвала змеелова из организации Snake Helpline. Тот раскопал нору и выгнал шипящую змею наружу. Когда мужчина схватил ее за хвост, испуганное пресмыкающееся срыгнуло свою добычу.
«Каннибализм — обычное поведение для кобр, — пояснил основатель Snake Helpline Субхенду Маллик (Subhendu Mallik). — Когда змея чувствует угрозу, она избавляется от съеденного и пытается как можно скорее сбежать».
Очковые змеи (индийские кобры) бывают от 1,5 до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.
В 2018 году сообщалось, что в Индии хозяева обнаружили на кухне кобру и вызвали змеелова. От испуга рептилия выплюнула несколько украденных яиц.
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В мире , Кхурда
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