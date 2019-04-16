Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что на встрече "нормандского формата", которая может состояться в начале июня, будет принято решение о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
"Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что лидеры стран "нормандского формата", вероятнее всего, встретятся во Франции в начале лета — после выборов украинского президента. Как заявил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не планирует посещать в июне Францию и участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.