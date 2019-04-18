КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского будет курировать международное направление, заявил, что их команда намерена активизировать работу в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского» формата (России, Украины, Германии и Франции), вероятнее всего, встретятся во Франции в начале лета — после выборов президента Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин не планирует посещать в июне Францию и участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии
"Мы хотим активизировать работу в «нормандском формате», наш первый фокус будет на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности", — заявил Данилюк в четверг в эфире передачи «Право на власть» на канале «1+1».
Он также сообщил, что у команды Зеленского в приоритете будет сотрудничество со странами «большой семерки», а также продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, в том числе МВФ и ЕБРР. «Внешний курс Украины определен уже пять лет назад, это курс в единую Европу», — добавил Данилюк.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.