Команда Зеленского намерена активизировать работу в «нормандском формате»

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк , который в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского будет курировать международное направление, заявил, что их команда намерена активизировать работу в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы хотим активизировать работу в «нормандском формате», наш первый фокус будет на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности", — заявил Данилюк в четверг в эфире передачи «Право на власть» на канале «1+1».

Он также сообщил, что у команды Зеленского в приоритете будет сотрудничество со странами «большой семерки», а также продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, в том числе МВФ ЕБРР . «Внешний курс Украины определен уже пять лет назад, это курс в единую Европу», — добавил Данилюк.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.