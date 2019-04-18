Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда Зеленского намерена активизировать работу в «нормандском формате» 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, который в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского будет курировать международное направление, заявил, что их команда намерена активизировать работу в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского» формата (России, Украины, Германии и Франции), вероятнее всего, встретятся во Франции в начале лета — после выборов президента Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин не планирует посещать в июне Францию и участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии
"Мы хотим активизировать работу в «нормандском формате», наш первый фокус будет на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности", — заявил Данилюк в четверг в эфире передачи «Право на власть» на канале «1+1».
Он также сообщил, что у команды Зеленского в приоритете будет сотрудничество со странами «большой семерки», а также продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, в том числе МВФ и ЕБРР. «Внешний курс Украины определен уже пять лет назад, это курс в единую Европу», — добавил Данилюк.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
Последние новости
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Зверь, который специально выслеживает человека, чтобы его съесть Умер корреспондент Первого канала
Комментарии3
В мире , Конфликты , Украина , Александр Данилюк , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Международный валютный фонд , Европейский банк реконструкции и развития , РИА Новости , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он — дурак»: Коломойский оскорбил Порошенко38
Резкий поворот: Зеленский не придет на теледебаты201
Быков в тяжелом состоянии доставлен в Москву55
«Удастся ли?»: друг раскрывает тайны Зеленского40
Сговор Трампа с Москвой: озвучен конечный вердикт1
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение